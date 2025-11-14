Pedestre é atropelado por motociclista na Avenida Gunter Hans e trânsito segue lento

Na tarde desta sexta-feira (14) um motociclista, de 22 anos, e um pedestre, de 32 anos, que não tiveram suas informações divulgadas, ficaram feridos após atropelamento. O caso aconteceu na Avenida Gunter Hans, na região do Aero Rancho, em Campo Grande

Segundo informações iniciais, a dinâmica do acidente continua sendo apurada. As suspeitas são de que o pedestre teria entrado na via, fora da faixa de pedestre, no momento que o motociclista seguia em direção ao centro.

Devido à movimentação no local, o trânsito se encontra lento na região. O quadro de saúde dos envolvidos segue desconhecido. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado O caso segue em andamento.