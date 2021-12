Pedestre é atropelado e motorista diz que ele atravessou a rua de forma repentina

Nas primeiras horas da manhã deste Sábado (18), um acidente de trânsito entre pedestre e carro deixou uma vítima, o acidente aconteceu no bairro Coronel Antonino.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima, um homem de 58 anos, estava na região do Coronel Antonino, quando foi atravessar a rua de forma repentina e acabou sendo atingido por um Ford Ecosport, ele foi arremessado e caiu no meio da via.

A condutora do carro uma mulher de 39 anos, chamou o Corpo de Bombeiros e uma equipe Policial, ela fez o teste do bafômetro que de em 0,00 mg/L, a vítima foi levada para a Santa Casa, a equipe do O Estado Online entrou em contato com a assessoria da Santa Casa, para saber o estado de saúde do homem, porém até o fechamento da matéria não fomos respondidos.

A condutora foi encaminhada para a delegacia, o caso foi registrado na DEPAC-CENTRO