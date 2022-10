Pastor é acusado por abuso de crianças em momento de oração

A Polícia Civil prendeu um pastor, de 62 anos, suspeito de estuprar duas crianças de 9 anos de e uma de 10 anos, em Aquidauana, localizado a 125 km de Campo Grande. A prisão foi realizada por uma equipe da SIG (Seção de Investigações Gerais) e da DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) da região.

O homem foi preso por conta de um mandado de prisão preventiva, representado pela autoridade policial, e autorizado pelo Poder Judiciário. N.A, de 62 anos, é suspeito de ter praticado o crime de estupro de vulnerável.

De acordo com as informações divulgadas pela polícia, o religioso praticava os abusos nos períodos de oração, especificamente, nos momentos de consagração na igreja indígena que pastoreava consagração das crianças e dos adolescentes.

Os fatos chegaram à delegacia por meio de uma denúncia das mães das meninas, que inicialmente procuraram o Conselho Tutelar.

Ainda não foram divulgadas o período em que começaram os abusos. As crianças ainda serão ouvidas pela Polícia. O investigado segue preso, à disposição da justiça.

Serviço: Estupro de vulnerável é quando o mesmo ato é praticado com um menor de 14 anos, com uma pessoa com deficiência que não tem discernimento para a prática sexual ou com uma pessoa que, por qualquer motivo, não possa ter reação ao ato, como ocorreu neste caso.

Disque 180

O Disque-Denúncia, criado pela Secretaria de Políticas para Mulheres (SPM), permite denunciar de forma anônima e gratuita, disponível 24 horas, em todo o país. Os casos recebidos pela central chegam ao Ministério Público.

Disque 100

Para casos de violações de direitos humanos, o disque 100 é um dos meios mais conhecidos. Aliás, as denúncias podem ser feitas de forma anônima para casos de violações de direitos humanos.

O canal envia o assunto aos órgãos competentes no município de origem da criança ou do adolescente.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia também: