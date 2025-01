Partida de futebol acaba com 3 mortos e 4 feridos na fronteira

No ínicio da noite do último sábado, uma partida de futebol terminou com três mortos e quatro feridos na região entre os municípios de Caracol e Porto Murtinho fronteira do Paraguai com o Mato Grosso do Sul.

De acordo com informações do Ponta Porã News, os assassinatos aconteceram quando cinco homens chegaram em uma caminhonete Hilux no campo de futebol Sênior. Em um dado momento, um homem armado com uma pistola efetuou disparos contra a torcida.

Outros tiros de uma pessoa que estava na torcida foram disparados em resposta ao ataque. Então uma troca de tiros ocorreu no local envolvendo também os policiais que estavam no local.

O assassinatos aconteceram em Sargento Félix López, povoado conhecido como Puentesino, Os mortos foram identificados como Juan Juan Blas Castillo, 42, Alcides Nelson González Diarte, conhecido como “Polaco”, e Antonio Rodas Sanabria.