Parceria entre Receita Federal e Polícia de MS apreende 6 toneladas de drogas em 2024

Em 2024, uma parceria entre a Receita Federal e policiais de Mato Grosso do Sul resultou na apreensão de aproximadamente seis toneladas de drogas nas cidades de Campo Grande, Corumbá, Mundo Novo, Dourados e Ponta Porã. Durante as operações, foram confiscados cinco toneladas de maconha e seus derivados, como haxixe e skunk, 700 quilos de cocaína e 1 quilo de MDMA, uma droga sintética.

As ações contaram com o apoio das Forças Armadas, da PRF (Polícia Rodoviária Federal), da PF (Polícia Federal), do MAPA (Ministério da Agricultura e Pecuária) e das polícias Civil e Militar de Mato Grosso do Sul. Como as cidades fronteiriças costumam ser rotas de entrada de drogas no Brasil, Ponta Porã, que faz divisa com Pedro Juan Caballero, no Paraguai, e Corumbá, na fronteira com a Bolívia, foram alvos prioritários das operações.