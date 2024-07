Pai que levou a filha alcoolizada em UPA da Capital é solto

O homem teve liberdade provisória concedida após audiência de custódia

Um homem (44) que levou a filha menor de idade alcoolizada em uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) no bairro Nova Bahia, teve liberdade provisória concedida nessa segunda-feira (15), após audiência de custódia.

Além do homem, a madrasta da menina de 15 anos também foi presa, mas liberada após pagar fiança de R$14mil.

O caso ocorreu nesse final de semana, após o pai da garota ser acusado de ter oferecido bebida alcoólica para a menor de idade.

