Padrasto de 26 anos é preso acusado de estuprar enteada adolescente em Naviraí

Um rapaz, de 26 anos, foi preso na noite dessa sexta-feira (1º), na cidade de Naviraí, acusado de estuprar a enteada, de 12 anos. O flagrante ocorreu após a mãe da menina acionar a Polícia Militar, por volta das 22h50.

Ao chegarem na casa, os policiais encontraram a mãe da vítima trancada no banheiro com a menina. Chorando, ela relatou que o marido estava impedindo sua saída para atender a guarnição e que estava com medo dele.

A mulher decidiu denunciar o caso após a filha chamá-la no quarto durante a noite, relatando que o padrasto havia tentado abusar dela novamente. A menina então contou que havia sido estuprada pelo rapaz ao menos três vezes.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a menina afirmou sentir fortes dores na barriga em decorrência da violência sofrida e que era ameaçada pelo padrasto para não contar a ninguém, pois, caso contasse, seria responsabilizada por destruir o casamento da mãe.

O suspeito, a mãe e a vítima foram encaminhados para a 1ª Delegacia de Polícia de Naviraí. O caso foi registrado como estupro de vulnerável e ameaça no âmbito da violência doméstica e é investigado. O suspeito está preso.