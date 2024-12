Operações Ronda Agro apreendem produtos agropecuários irregulares em MS

O Ministério da Agricultura e Pecuária realizou novas ações da Operação Ronda Agro nessa semana, no Estados do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul. Na terça-feira (17), durante operação realizada com o objetivo de combater o comércio irregular de produtos agropecuários no município de Dourados/MS, foram apreendidos 379 litros de bebidas e 749 kg de produtos de origem animal entre queijos, embutidos e produtos apícolas.

Além de serem autuados, dois estabelecimentos comerciais tiveram seus produtos destruídos devido à ausência de registro junto aos serviços oficiais e de comprovação de origem, comprometendo suas condições de conformidade e inocuidade para o consumo humano.

Na quarta-feira (18), durante a Operação Ronda Agro – Apate, realizada com o objetivo de combater a produção e o comércio de insumos agropecuários irregulares, foram apreendidos 81 toneladas de alimentos para animais, 60 toneladas de fertilizantes e 62 kg de agrotóxicos em Deodápolis/MS. O nome “Apate” faz referência ao espírito da fraude e do engano na mitologia grega.

Ainda na quarta-feira (18), também foi deflagrada Operação Ronda Agro em Campo Verde/MT, onde foram apreendidos 333 Kg de fertilizantes em situação irregular.

As ações, coordenadas pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) por meio do Vigifronteiras, contaram com apoio da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo (DECON), da Delegacia Especializada em Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros (GARRAS), da Agência de Defesa Sanitária Animal e Vegetal do Mato Grosso do Sul (IAGRO) e das autoridades sanitárias locais, como a Vigilância Sanitária Municipal de Dourados.

As operações Ronda Agro fazem parte das ações do Programa de Vigilância em Defesa Agropecuária para Fronteiras Internacionais – Vigifronteiras, e têm como objetivos, dentre outros, a preservação da sanidade dos rebanhos e lavouras do País, a defesa dos direitos dos consumidores e o combate à concorrência desleal representada pelas atividades ilícitas com produtos agropecuários.

Com MAPA

