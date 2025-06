Operação “Varredura” prende três pessoas por tráfico de drogas em Dois Irmãos do Buriti

Na manhã desta sexta-feira (6) a operação “Varredura” prendeu três pessoas em flagrante por tráfico de drogas e cumpriu cinco m,andados de bsuca e apreensão na cidade de Dois Irmãos do Buriti.

A ação da polícia aconteceu diferentes bairros do município após identificar os indivíduos que estavam comercializando entorpecentes no município através de redes sociais. A partir do monitoramento das publicações e movimentações online, provas que comprovaram os atos foram reunidas e os mandados de prisão foram expedidos.

Foram apreendias porções de maconha e cocaína, além de uma arma de fogo, munições, balança de precisão, embalagens e aparelhos celulares, que serão analisados na continuidade das investigações. Mais de 20 policiais e sete viaturas participaram da ação.

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Polícia de Dois Irmãos do Buriti operação foi realizada pela Seção de Investigações Gerais (SIG) da delegacia de Dois Irmãos com apoio de equipes da Delegacia Regional de Polícia Civil de Aquidauana e da Polícia Militar.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.