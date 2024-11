Operação Urso: quadrilha que transportava drogas da Bolívia para o Brasil é alvo da PF em Corumbá

A Polícia Federal deflagrou a ‘Operação Urso’, na manhã desta terça-feira (26), em Corumbá. Foram cumpridos três mandados de buscas e apreensão, expedidos pela Vara Federal de Corumbá, com a finalidade de combater o tráfico de drogas na região.

As investigações apontam que o grupo realizava o transporte de cocaína e maconha da Bolívia para diversas cidades do Brasil, e durante a ação foi dado cumprimento a um mandado de prisão preventiva em desfavor de um dos investigados.

O cumprimento dos mandados resultou na apreensão de mídias com conteúdo digital, que serão submetidas a análises periciais e instruirão as investigações, no intuito de identificar os demais envolvidos na rede criminosa de distribuição, aquisição e venda de entorpecentes.

O principal investigado é conhecido pelo apelido “Papá Oso”, que, traduzido, significa “Papai Urso”. Com base nisso, o nome da Operação.

