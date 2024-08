Operação Shamar: Polícia Civil cumpre mandado de busca e apreensão em residência na área rural de Coxim

Na terça-feira (27), uma equipe da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Coxim, cumpriu um mandado de busca e apreensão na residência de um homem de 57 anos de idade, na zona rural do município. O mandado de busca e apreensão foi expedido após representação da autoridade policial considerando-se denúncia efetuada pela ex-convivente do indivíduo.

De acordo com informações da Polícia Civil, durante as buscas, foram localizados: um revólver, calibre 38, e cinco munições, de mesmo calibre. O homem, no entanto, não foi localizado.

A Operação Shamar tem o objetivo de combater a violência doméstica e familiar contra a mulher e ao feminicídio e está sendo desenvolvida em nível nacional entre os dias 1º e 29 de agosto de 2024. Denúncias sobre violência doméstica podem ser feitas pelo Disque 180 ou pelo telefone da DAM de Coxim: (67) 3291-1338 ou (67) 99879355.

Com informações da Polícia Civil

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais