Operação mira empresa agropecuária suspeita de aplicar golpe milionário contra produtores de grãos

Investigação aponta prejuízo superior a R$ 58 milhões; aeronave e carros de luxo estão entre os bens bloqueados

Na manhã desta quarta-feira (4), uma operação realizada teve como alvo uma empresa agropecuária suspeita de montar um esquema de fraudes na compra de grãos no oeste do Mato Grosso. As medidas judiciais foram cumpridas em Cuiabá, Alto Taquari (MT) e Campo Grande (MS).

Ao todo, foram executadas ordens de busca e apreensão, além do bloqueio de contas bancárias e da indisponibilidade de imóveis, veículos e outros bens dos investigados.

Segundo as apurações, a empresa se apresentava como sólida no mercado, mas utilizava um modelo fraudulento para negociar grãos. Os proprietários convenciam produtores rurais a permitir que compras a prazo fossem feitas em nome de suas propriedades. Enquanto isso, os grãos eram revendidos à vista para indústrias.

Nos primeiros meses, os pagamentos eram realizados normalmente, criando confiança. Depois, as dívidas deixavam de ser quitadas, transferindo o prejuízo aos produtores. Em um dos casos investigados, a inadimplência ultrapassa R$ 58 milhões.

O grupo também é investigado por suspeita de fraude fiscal e recebimento de créditos indevidos.

Entre os bens atingidos pelas medidas judiciais estão uma aeronave avaliada em mais de R$ 5,8 milhões, imóveis em condomínio de alto padrão e veículos importados de luxo, como Porsche e Dodge Ram.

A ofensiva busca interromper o esquema e evitar novos prejuízos ao setor produtivo da região.

