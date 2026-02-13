Operação investiga rota atípica do tráfico e prende quatro suspeitos em Mato Grosso do Sul

Apuração aponta envio de drogas de Campo Grande para a região de fronteira e resultou na apreensão de veículos ligados ao grupo

Na manhã desta quinta-feira (13), quatro pessoas foram presas durante uma operação contra o tráfico de drogas realizada. A ação, denominada Rota Invertida, investiga um esquema suspeito de transportar entorpecentes da Capital para cidades da região de fronteira, percurso considerado incomum pelas autoridades.

A ofensiva foi conduzida pela Polícia Civil, por meio da 1ª Delegacia de Polícia de Jardim, com apoio de equipes do Núcleo Regional de Inteligência, da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar) e da Delegacia de Polícia de Guia Lopes da Laguna.

As ordens judiciais foram expedidas durante investigação que apura suspeitas de tráfico e associação criminosa. Ao todo, foram cumpridos quatro mandados de prisão preventiva e quatro de busca e apreensão nas cidades de Campo Grande e Jardim, locais onde estariam concentrados os principais alvos da investigação.

Durante o cumprimento das medidas judiciais, seis veículos foram apreendidos. Conforme os investigadores, há suspeita de que os automóveis tenham sido adquiridos com recursos provenientes do comércio ilegal de drogas, o que pode representar prejuízo financeiro ao grupo investigado.

A investigação começou após a prisão em flagrante de uma mulher que transportava cerca de 501 gramas de substância semelhante ao crack. A apuração indicou que a droga teria sido enviada da Capital para Jardim em um micro-ônibus de transporte de passageiros. A análise do celular apreendido apontou indícios de atuação organizada, com divisão de tarefas entre negociação, envio e distribuição do entorpecente.

Segundo a polícia, dois dos presos já possuem condenações anteriores por tráfico de drogas e teriam voltado a atuar no mesmo tipo de crime.

As investigações continuam para aprofundar a apuração e identificar outros possíveis envolvido no crime.

