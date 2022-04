Operação Hórus: DOF apreende mais de 1,8 tonelada de drogas na fronteira com o Paraguai

Nesse final de semana o DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreendeu mais de 1,8 tonelada de drogas na fronteira do estado com o Paraguai, dentro das ações da Operação Hórus.

A maior apreensão, de mais de 1,5 tonelada, aconteceu na MS-164, zona rural de Ponta Porã, no sábado (16). A droga estava em uma caminhonete, conduzida por um homem de 31 anos, que foi preso.

O veículo foi abordado pelos homens do DOF em um bloqueio montado na rodovia estadual e durante a entrevista o condutor apresentou excesso de nervosismo, levantando suspeitas dos agentes.

Nas vistorias do veículo, foram encontrados diversos tabletes de maconha em um fundo falso na carroceria e dentro de uma bolsa de adubo. Foram apreendidos 1.797 tonelada de maconha, que após pesagem totalizaram 1.597kg da droga.

Ao ser questionado, o motorista informou que havia pego o veículo em Ponta Porã e que tinha como destino a cidade de Dourados.

Ele foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.

A outra apreensão ocorreu no domingo (17), em Laguna Carapã, município que fica a 270 quilômetros de Campo Grande.

O DOF localizou 232kg de maconha em meio a uma mata que margeia uma plantação de milho existente próximo a comunidade Carapã, na zona rural do município.

No local foram apreendidas três motocicletas, que acabaram abandonadas pelos condutores com a chegada do DOF, e um homem, de 47 anos, também foi preso após chegar no local para carregar a droga em um veículo Corsa.

O acusado disse que iria levar o entorpecente até Nova Alvorada do Sul.