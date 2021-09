Operação Fronteiras e Divisas Integradas já tiraram de circulação mais de 10 toneladas de drogas

A Operação Fronteiras e Divisas Integradas I, já tiraram de circulação em Mato Grosso do Sul mais de 10 toneladas de drogas, sendo a maioria, mais de 9 toneladas, de maconha. Só nas últimas 24 horas foram mais de 2 toneladas de maconha apreendidas em bloqueios que acontecem simultaneamente nas fronteiras de Mato Grosso do Sul com o Paraguai e a Bolívia e nas divisas com outros estados, como Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso.

A maior apreensão das últimas 24 horas é de 973,3 quilos de maconha e foi realizada na noite de segunda-feira (21), por policiais da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), no bairro Novo Horizonte, em Paranhos. Conforme a Polícia Civil, o local funcionava como um entreposto de drogas e ontem, por volta de 21h, os investigadores flagraram uma caminhonete, com placas do Paraguai, carregada com drogas adentrar ao imóvel.

Operação

A Operação Fronteiras e Divisas Integradas I acontece de forma simultânea e integrada em Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

Em nível nacional é coordenada pelo Centro de Operações Integradas da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, a Operação conta também com as participações dos órgãos de segurança pública estaduais e federais, de fiscalização, bem como as Forças Armadas. O objetivo é inibir e combater crimes como o tráfico de drogas e armas.

A Operação Fronteiras e Divisas Integradas I acontece em todo o Estado e conta com ações concentradas nos municípios que fazem divisas com os estados de Minas Gerais, São Paulo e Paraná, bem como naqueles localizados na linha e faixa de fronteira com o Paraguai e a Bolívia.

Em Mato Grosso do Sul a operação é coordenada pelo Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras e Divisas (GGIFRON-DIV), da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).