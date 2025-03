Operação Finis Actiones: Policia desmantela organização criminosa que contrabandeava cigarros

A Receita Federal, em conjunto com a Polícia Federal, deflagrou nesta terça-feira (11) a operação Finis Actiones, com o objetivo de desmantelar uma organização criminosa envolvida no contrabando de cigarros do Paraguai para o Brasil, especialmente para Mato Grosso. A ação está cumprindo dez mandados de busca e apreensão nos estados de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso.

O grupo criminoso operava com entrepostos localizados em Dourados, no distrito de Anhanduí em Campo Grande, além de outros pontos logísticos em Ponta Porã e Nova Alvorada do Sul. Esses locais eram usados para o armazenamento e distribuição das cargas de cigarros, que eram transportadas pela BR-163, com destino a cidades como Rondonópolis e Cuiabá.

De acordo com a Receita Federal, a organização também utilizava observadores ao longo da rodovia para monitorar a atuação da polícia e evitar a apreensão das mercadorias contrabandeadas. Os cigarro eram enviados em pequenas quantidades para dificultar a fiscalização.

Os investigados podem responder por diversos crimes, como organização criminosa, contrabando, descaminho e lavagem de dinheiro. Na operação, estão envolvidos quatro auditores-fiscais e seis analistas tributários da Receita Federal, além de 40 policiais federais.