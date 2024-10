Operação eleições: Sejusp intensifica segurança para o pleito de 2024 em todo o Estado

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) dará início às 6 horas da manhã de domingo, dia 6 de outubro, a Operação Eleições 2024, com o objetivo de garantir a segurança e a tranquilidade da população durante o pleito eleitoral. Mais de 2.700 policiais, 286 viaturas e 4 aeronaves serão empregados em reforço às ações de policiamento ostensivo, inteligência e resposta rápida em todo o estado.

Mato Grosso do Sul possui 2.032.593 eleitores distribuídos em 79 municípios e 54 zonas eleitorais. Para garantir a segurança desse grande contingente, a Sejusp, em parceria com as demais forças de segurança, elaborou um plano de ação detalhado que prevê o reforço do policiamento em locais de votação, apuração e totalização dos votos, além de outras áreas estratégicas.

O Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), localizado no Parque dos Poderes, em Campo Grande será o coração da operação, reunindo equipes da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Defesa Civil e outras instituições. Através do CICC, será possível monitorar em tempo real toda a atividade policial e tomar decisões estratégicas para garantir a segurança da população.

Entre as principais ações a serem realizadas pelas forças estaduais de segurança pública estão o reforço do policiamento preventivo e repressivo em locais de votação, vias públicas e estações de transporte, ações de inteligência de segurança pública, com o constante monitoramento de informações para prevenir e combater crimes eleitorais, emprego de equipes especializadas para atender a ocorrências de média e alta complexidade com agilidade, apoio aéreo com o emprego de aeronaves para monitoramento e atendimento às emergências. Para isso, haverá a ampliação da capacidade de atendimento das delegacias de polícia e dos telefones de emergência.

A operação também terá foco na prevenção e repressão de crimes eleitorais, como boca de urna, compra de votos e coação eleitoral. As forças de segurança estarão atentas a qualquer tipo de irregularidade e atuarão de forma enérgica para garantir a lisura do processo eleitoral, em todos os municípios de Mato Grosso do Sul.

A logística da operação foi repassada hoje de manhã, 03/10, durante coletiva de imprensa, que aconteceu no auditório da Sejusp. Participaram da entrevista o Secretário-Executivo da Sejusp – Coronel Wagner Ferreira da Silva, o Diretor do Departamento de Polícia Especializada da Polícia Civil – Delegado Ivan Barreira, o Comandante-Geral da Polícia Militar – Renato Anjos Garnes, o Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros – Coronel Frederico Reis Pouso Salas e o Representante da Coordenadoria-Geral de Perícias – Perito Criminal Saule Viganó.

Cidadão vigilante

A Sejusp reforça a importância da participação da população na garantia da segurança durante as eleições. Denúncias podem ser feitas através do 190 ou pelos canais de comunicação das forças de segurança.

Com informações da assessoria de comunicação Sejusp/MS e Polícia Civil

