Operação desmantela esquema de importação ilegal de medicamentos para harmonização facial

A Polícia Federal realizou, nesta terça-feira (16), a Operação Bellus Fictus com o intuito de combater a importação ilegal de medicamentos utilizados em procedimentos estéticos de harmonização orofacial. A ação foi desencadeada nas regiões do Paraná e Mato Grosso do Sul, onde sete mandados de busca e apreensão foram cumpridos pela Justiça Federal.

O objetivo principal da operação é reprimir a entrada no país de medicamentos de procedência desconhecida, que representam um grave risco à saúde dos pacientes submetidos a tais intervenções estéticas.

A Polícia Federal identificou um esquema criminoso de compra e venda de toxinas botulínicas adquiridas no Paraguai. As investigadas utilizavam esses produtos em consultórios odontológicos localizados nas cidades sul-mato-grossenses de Naviraí e Mundo Novo, além das cidades paranaenses de Guaíra e Santa Helena.

A operação recebeu a denominação em latim Bellus Fictus, que em sua tradução significa “beleza fictícia”, em razão das vítimas acreditarem que estavam sendo utilizados medicamentos certificados nos procedimentos estéticos, quando, na verdade, a origem dos produtos era desconhecida até mesmo pelos revendedores paraguaios.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.