Operação Delivery 2: Polícia Federal desmantela tráfico com uso dos correios

A Polícia Federal deu início à Operação Delivery 2, nesta sexta-feira (11). O alvo é um esquema de tráfico de drogas que usa os serviços dos Correios para distribuir entorpecentes por várias partes do Brasil. A operação resultou na prisão de cinco pessoas e na busca em sete locais nas cidades de Campo Grande e Caarapó.

Essa operação é uma continuação da primeira fase da Operação Delivery, realizada no ano passado. Naquela ocasião, um suspeito com habilidade para evitar a vigilância dos Correios foi preso. Agora, a Polícia Federal prendeu não apenas esse indivíduo, mas também sua namorada, que, segundo as investigações, estava envolvida no crime ao lado dele.

A expectativa é que essa operação ajude a descobrir mais detalhes e pessoas ligadas a essa atividade criminosa investigada. Isso deve contribuir para enfraquecer o esquema de tráfico de drogas que se aproveita indevidamente dos serviços dos Correios para espalhar substâncias ilícitas em diferentes partes do país.