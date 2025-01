Operação da Polícia Civil em Anastácio e Aquidauana prende suspeitos de tráfico e apreende armas e drogas

Na quinta-feira (9), a Polícia Civil fez uma operação em Anastácio e Aquidauana, cumprindo oito mandados de busca e apreensão. O objetivo principal foi encontrar drogas e outros itens ilegais com pessoas suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas. A operação foi autorizada pelo juiz local, após pedidos feitos pela polícia.

Durante a operação, a polícia fez buscas em vários locais estratégicos e prendeu quatro pessoas em flagrante por tráfico de drogas e posse ilegal de armas. Além disso, foram apreendidas várias munições de diferentes calibres e drogas, como maconha e pasta base, que estavam escondidas nas casas.

A operação teve o objetivo de combater o tráfico de drogas e garantir a segurança pública nas duas cidades, buscando desarticular uma rede criminosa que estava causando grande impacto na região. As autoridades continuam as investigações para identificar outros envolvidos e desmanchar a rede de distribuição de drogas.

