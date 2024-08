Operação da PF apreendeu de R$ 1 milhão em espécie, 800 cabeças de gado e embarcação em MS

Operação Tractus, deflagrada pela PF (Polícia Federal), nesta quarta-feira (28), em Três Lagoas, distante 334 quilômetros de Campo Grande, apreendeu R$ 1 milhão em espécie, 800 cabeças de gado, 1 embarcação, além de aparelhos celulares, veículos e armas de fogo.

Conforme divulgado, as investigações iniciaram após um homem ser preso em Água Clara, transportando 163 kg de cocaína em um fundo falso de um automóvel.

A Operação teve mandados cumpridos, também, em Corumbá, Anastácio e Campo Grande. Na cidade pantaneira, foram apreendidos dois revólveres, veículos, a embarcação, as cabeças de gado, bem como celulares e documentos.

Já em Campo Grande, os agentes recolheram quatro veículos, duas pistolas, uma arma longa, R$ 900 mil em dinheiro e joias.

Ao todo, dois mandados de prisão e 11 de busca de apreensão foram expedidos para serem cumpridos durante a Operação.

