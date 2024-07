Operação da GCM e Polícia Civil resulta em seis prisões na região da Nhanhá

Uma ação conjunta, da Polícia Civil e da GCM (Guarda Civil Metropolitana) foi deflagrada durante a noite dessa quinta-feira (25), na região do Anhanduizinho nos bairros Vila Nhanhá, Jockey Club e Marcos Roberto, em Campo Grande. A ação teve como objetivo combater o tráfico de drogas na região, além de prender pessoas evadidas do sistema prisional. Outro foco foi a recuperação de veículos furtados.

A GCM realizou o fechamento de acessos aos cruzamentos onde as fiscalizações estavam acontecendo, realizando o controle de tráfego, fiscalização de condutores e de comércios além do patrulhamento na área.

Ao todo, 69 servidores da guarda foram empenhados, em 32 viaturas sendo 10 quatro rodas e 22 duas rodas. As equipes foram deslocadas das bases Anhanduizinho, Bandeira e Lagoa, sendo a ROMU (Ronda Municipal), o GEMOP (Grupamento Especializado de Motopatrulhamento), a GFT (Gerência de Fiscalização de Trânsito), a GPA (Gerência Patrulha Ambiental), o grupo Canil da GCM e o setor de Inteligência da Guarda.

Saldo da operação

Diante dos desdobramentos, 90 pessoas foram abordadas. Além disso, 48 veículos foram vistoriados e 24 notificações de trânsito acabaram sendo emitidas.

Devido as irregularidades, seis pessoas conduzidas para a delegacia, sendo que quatro tinham mandado de prisão em aberto, uma foi presa por tráfico e a última detida por adulteração de sinal de veículo (chassis raspado).

Cinco veículos foram removidos para o Pátio do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul). As equipes visitaram e fiscalizaram ainda 12 comércios da região, mas nenhuma irregularidade foi encontrada.

