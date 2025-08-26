Operação cumpre mandados em outros estados após apreensão de mais de 400kg de drogas no Mato Grosso do Sul

Investigação apontou que grupo criminoso pratica tráfico internacional de drogas em vários estados

Na manhã desta terça-feira (26), operação Tatu Peba foi deflagrada pela PF (Polícia Federal) para cumprimento de três Mandados de Busca e Apreensão nos Estados do Piauí, Minas Gerais e Pernambuco.

O trabalho investigativo da polícia teve inicío após a prisão em flagrante de mais de 400kg de maconha na cidade de Dourados, quando os ilícitos foram encontrados escondidos em um fundo falso edificado no teto de um caminhão de mudanças.

No caso, os indícios apontaram que os investigados se deslocaram do Estado de Pernambuco para o Paraguai para pegar a droga.

Após mais investigações, foi constatado que tratar-se de um grupo de pessoas que se associaram para praticar tráfico internacional de grandes quantidades de drogas.

Nas buscas na casa de um dos investigados foram apreendidas duas pistolas e uma arma longa calibre 12. O alvo da diligência está cadastrado nos sistemas da Polícia Federal como CAC (Colecionar Atirador e Caçador). Em que pese as armas serem registradas, essas estavam acondicionadas de forma irregular.

