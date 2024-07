Operação Cifra Oculta realiza duas prisões em flagrante por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em Corumbá

Na tarde de quarta-feira (24), a terceira fase da Operação Cifra Oculta resultou na prisão em flagrante de duas pessoas por envolvimento no tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em Corumbá, a 428 quilômetros de Campo Grande. A ação foi conduzida pela 1ª Delegacia de Polícia de Corumbá, em conjunto com a Delegacia de Atendimento à Mulher e a Delegacia Regional de Corumbá.

Durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na residência de um homem de 24 anos, situada no Bairro Cravo Vermelho, as equipes policiais encontraram substâncias entorpecentes, equipamentos para o preparo de drogas e outros itens suspeitos. O suspeito, juntamente com um cúmplice de 41 anos, foi detido em flagrante.

De acordo com a Polícia Civil, a operação tem o objetivo de desmantelar uma organização criminosa que atua na distribuição de drogas nas regiões de Corumbá e Ladário, além de investigar atividades de lavagem de dinheiro. A polícia suspeita que há uma discrepância significativa entre a renda declarada pelos investigados e seu elevado padrão de vida.

A Operação Cifra Oculta teve início em 7 de maio de 2024 e, desde então, já resultou no cumprimento de diversos mandados de busca. As investigações, baseadas em ações de inteligência e monitoramento, forneceram elementos cruciais para avançar na operação, incluindo pedidos de prisão preventiva para outros suspeitos. Movimentações bancárias suspeitas serão analisadas após autorização judicial para quebra de sigilo, a fim de comprovar a lavagem de dinheiro.

Após a prisão, os suspeitos foram encaminhados à unidade policial para as medidas legais cabíveis e permanecem à disposição da Justiça. A investigação continua em andamento para esclarecer todos os detalhes dos crimes.

