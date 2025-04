Operação cerco fechado prende dois por associação criminosa em Três Lagoas

Na manhã desta quinta-feira (10), a Operação Cerco Fechado foi deflagrada e prendeu dois homens investigados por associação criminosa envolvida em furtos e desvios de defensivos agrícolas na cidade de Três Lagoas.

Os suspeitos foram presos temporariamente em suas residências e segundo as investigações, eles já haviam sido flagrados recentemente com defensivos agrícolas furtados da região de Ribas do Rio Pardo.

A investigação continua para identificar e localizar outros possíveis envolvidos no esquema criminoso.

A operação foi deflagrada pela Delegacia de Polícia Civil de Ribas do Rio Pardo com o apoio do Setor de Investigações Gerais (SIG) da DP de Três Lagoas.

