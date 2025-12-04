Operação Castelo de Cartas é deflaragada contra organização criminosa que causou prejuízo milionário

Grupo aplicou golpes conhecidos como “Carta de Crédito Contemplada” e promovendo negociações ilícitas de veículos

Na manhã desta quinta-feira (04), a Operação Castelo de Cartas foi deflagrada contra uma organização criminosa envolvida em fraudes financeiras. Além de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, foram cumpridas buscas em cidades de outros cinco estados, o DF, MT, RO, SC e SP. O prejuízo estimado às vítimas superou R$ 1,5 milhão.

A operação foi delfagrada pelo Dracco (Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado)com apoio da análise técnica especializada do Labo-LD/Dracco (Laboratório de Tecnologia Contra a Lavagem de Dinheiro.

As investigações revelaram a atuação de um grupo que, agindo de forma estável e estruturada, aplicou golpes conhecidos como “Carta de Crédito Contemplada” e promovendo negociações ilícitas de veículos.

O núcleo operacional dos criminosos em Mato Grosso do Sul mantém ligação direta com investigados oriundos do estado de Rondônia que inclusive já foram alvos da Operação Carga Prensada, deflagrada pela Polícia Federal no ano de 2021 por tráfico de drogas, comercio ilegal de armas de fogo, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e exploração de jogos de azar.

Durante a apuração, foram identificadas diversas transações bancárias realizadas por meio de contas de terceiros, incluindo familiares e empregados, com o objetivo de ocultar e dissimular a origem dos valores.

A Operação Castelo de Cartas tem como foco a localização, apreensão e bloqueio de bens e valores que possam futuramente ser utilizados para o ressarcimento das vítimas. Neste sentido, a fim de viabilizar o completo ressarcimento das inúmeras vítimas da organização criminosa, a Polícia Civil solicitou apreensão de bens de valor, veículos, o bloqueio de imóveis e de mais de 7,5 milhões de reais, valor cinco vezes superior ao apurado no curso das investigações. Após manifestação do Ministério Público, o Poder Judiciário decretou o bloqueio de R$ 7.524.805,40 dos investigados.

A operação ocorre no contexto da 3ª operação renorcrim e no âmbito da rede nacional de unidades especializadas de enfrentamento das organizações criminosas promovida pela senasp, por meio da diretoria de operações integradas e de inteligência da secretaria nacional de segurança pública – diopi/senasp.

Nos demais estados, as buscas domiciliares contaram com o apoio operacional das seguintes unidades especializadas da Polícia Civil draco2/pcro, drp-rondonópolis/pcmt, derf-rondonópolis/pcmt, draco/pcdf, dig/deic-presidente prudente/pcsp, draco/deic-balneário camboriú/pcsc.

O nome castelo de cartas faz alusão à ruína da expectativa das vítimas. a realização do sonho da casa própria era um enganoso e instável castelo de cartas.

As ações seguem em andamento sob coordenação do dracco.

