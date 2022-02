Operação Carnaval 2022: Polícia Rodoviária prende homem por dirigir alcoolizado

PMR (Polícia Militar Rodoviária) de Chapadão do Sul prendeu na noite do último sábado (26), um homem por dirigir um veículo automotor sob efeito de álcool, a ação integra a “Operação Carnaval 2022”.

Conforme os policiais, a prisão ocorreu por volta das 02h da madrugada, durante patrulhamento da PMR na Rodovia MS 306, em Costa Rica. Os agentes receberam uma denúncia de que havia um veículo Fiat Siena, parado e estacionado com os vidros abertos à margem da rodovia, gerando risco potencial de acidente rodoviário.

No local, os policiais militares encontraram um homem de 28 anos de idade, desacordado, com o som do veículo ligado. Durante a ação, o condutor confessou a ingestão de bebidas alcoólicas, o teste do etilômetro apontou teor alcoólico muito superior ao permitido.

Após a abordagem, o autor recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido para a delegacia do município.

Polícia Militar Rodoviária ressalta que as pessoas alcoólicas jamais devem assumir a direção de veículos, visto que os efeitos do álcool geram um perigo enorme ao próprio indivíduo e a terceiros.

