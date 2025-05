Operação Caminhos Seguros: quatro homens são presos por estupro de vulnerável em Mato Grosso do Sul

Na tarde desta segunda-feira (19), um homem de 61 anos, que atua como carpinteiro, foi acusado e condenado por estupro de vulnerável. O caso ocorreu em Dourados, cidade localizada a 230 quilômetros de Campo Grande. A prisão faz parte da continuidade da Operação Caminhos Seguros 2025, com o apoio da DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente).

O suspeito foi localizado no bairro Jardim Bonanza, onde o mandado de prisão foi cumprido. Ele foi sentenciado a 14 anos de reclusão, em regime fechado, com a condenação já transitada em julgado.

Com isso, a Polícia Civil encerrou esta segunda-feira (19) com quatro prisões realizadas em diferentes localidades do Estado, todas relacionadas a crimes de estupro de vulnerável. Os mandados judiciais foram cumpridos tanto em caráter preventivo quanto com sentença definitiva.

Foram presos:

P.L.G., 45 anos, lavrador – prisão preventiva em Maracaju (bairro Monte Verde);

O.M. – condenado a 8 anos; prisão definitiva na Aldeia Jaguapirú II, em Dourados;

W.P.S., 38 anos, operador de caldeira – condenado a 8 anos; prisão definitiva na zona rural de Dourados, localizado após cerco policial em milharal;

E.L.B., 61 anos, carpinteiro – condenado a 14 anos; prisão definitiva no bairro Jardim Bonanza, em Dourados.

A Operação Caminhos Seguros seguirá com ações intensificadas em todo o Estado.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram