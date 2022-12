Ônibus que transportava bolivianos tomba na MS-040 e quatro ficam feridos

Um ônibus que transportava passageiros vindos da Bolívia, tombou na MS-040 durante a madrugada desta quinta-feira (22), no quilômetro 80 da rodovia e quatro passageiros precisaram ser socorridos e levados a unidade de saúde em Santa Rita do Pardo, cidade a 268 de Campo Grande.

Conforme o site Cenário MS, o ônibus vinha de Corumbá na divisa com a Bolívia e tinha como destino a cidade de São Paulo capital. O motorista alegou ter sido fechado por uma carreta e perdeu o controle da direção e tombou fora da rodovia.

A equipe de resgate do Corpo de Bombeiros do bairro Moreninhas em Campo Grande esteve no local e prestou apoio à outras 3 viaturas do SAMU (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) que conduziu uma vítima identificada como Beatriz Alanoca até a Santa Casa de Campo Grande. Outras vítimas sem gravidade receberam curativos no local.

Outras 4 vitimas, foram socorridas por um motorista que passou pelo local no momento do acidente e levadas até o Quartel do Corpo de Bombeiros de Santa Rita do Pardo. Albina de 47 anos, Francisca de 29 anos e outras 2 crianças de 7 e 4 anos receberam os primeiros socorros pela equipe de socorristas e depois foram encaminhadas até o Hospital do Perpétuo Socorro de Santa Rita do Pardo, onde ficaram sob cuidados médicos e não correm risco de vida.

Outro ônibus de uma empresa de turismo esteve no local e levou os demais passageiros de volta até a cidade de Campo Grande.