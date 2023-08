Oito pessoas são presas em ação policial em combate ao tráfico de drogas na Capital

Oito pessoas foram presas, em uma operação policial em combate ao tráfico de drogas, no bairro Tiradentes, em Campo Grande. Foram encontrados dinheiro, facas e drogas em posse dos traficantes. Segundo a Polícia Civil, aproximadamente 40 policiais participaram da ação.

Segundo o delegado Hoffman D’ávila, essa é a quarta ação feita pelos agentes da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (DENAR) em combate ao tráfico de “formiguinha” que acontece alguns bairros da Capital.

“Estamos nas ruas todos os dias, e observamos que estão sendo criadas mini-cracolândias em diversos bairros de Campo Grande, por isso estamos atentos e trabalhando diariamente em combate ao tráfico de drogas”, disse Hofmann.

Durante a operação, foram apreendidas três facas, celulares, R$ 1.600 e porções de cocaína e maconha. Segundo Hofmman, por mais que as apreensões sejam em quantidades pequenas, é importante para tirar de circulação o tráfico doméstico. “Não vamos deixar criar cracolândias em nossa Capital. Tolerância zero para o combate do tráfico!”, disse o delegado Paulo Sá, coordenador das delegacias especializadas.

Segundo a Polícia Civil, foram utilizados helicópteros e 10 viaturas. “Um dos suspeitos que conseguimos capturar já havia sido preso pelo mesmo crime há um mês em outra operação. Ele estava até usando tornozeleira eletrônica”, comentou Hoffman D’ávila.

“O tráfico formiguinha acaba fomentando outros crimes que também acaba caindo em questões de saúde. Precisamos de mais atenção do poder público para a recuperação desses locais em que a população possa voltar a utilizar o que hoje são ocupados por traficantes, como becos que não possuem iluminação”, detalhou o delegado Paulo Sá.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.