Ocupantes de veículo atiram em residência na fronteira

Ocupantes de um veículo de passeio atiraram na tarde de ontem (12), contra uma residência, no Jardim Marambaia, em Ponta Porã, município que faz fronteira com Pedro Juan Caballero. De acordo com a polícia, foram encontrados capsulas ao solo e o caso será investigado.

Segundo informações preliminares, os disparos foram realizados por pistola. Diversas capsulas foram encontradas no quintal do imóvel. Até o momento, n]ao há informações de feridos.

O caso foi registrada na delegacia de Ponta Porã e o caso será investigado.

