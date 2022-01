No Danúbio Azul, grupo espanca e dá facada na cabeça de homem

Socorristas foram acionados na tarde de hoje (29) para atender uma ocorrência no bairro Vila Danúbio Azul, onde um homem de 36 anos foi espancado por um grupo de quatro pessoas. Ainda, a vítima teria levado uma facada na cabeça.

Caído na esquina da avenida Carlinda Pereira Contar com a rua Antônio Teodoro Levado, o homem foi levado às pressas para a Santa Casa de Campo Grande, ainda consciente e com vida, mas com lesões pelo corpo todo, principalmente na região craniana – ferimento este com a possibilidade de grave evolução.

A PM (Polícia Militar) também atendeu a ocorrência. Segundo testemunhas no local, em depoimento aos agentes de segurança pública, a vítima teria sido perseguida e agredida pelo quarteto após supostamente ele ter tentado roubar um comércio na região.

Sem risco de óbito, o homem segue no pronto-socorro da unidade hospitalar. Os autores das agressões não foram identificados pela polícia. Caso será investigado como tentativa de homicídio, com possibilidade de qualificação.