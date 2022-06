Operação policial prende cinco pessoas e apreende mais de 6 toneladas de maconha

Equipes da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (DENAR) em conjunto com a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul apreenderam na tarde de ontem (23), mais de 6 toneladas de maconha, além de veículos e balança em operação policial batizada em “Operação Mais Segura”. De acordo com a nota, cinco pessoas foram presas por fazer parte de uma Organização Criminosa no bairro Nova Campo Grande.

Os alvos da operação “Mais Segura” já estavam sendo investigados pela Denar pela prática dos crimes de tráfico de drogas em Campo Grande. Ao todo, foram encontrados em um depósito no bairro Nova Campo Grande, 6.267kg de maconha, veículos e balança de precisão. Um adolescente foi apreendido no local.

Segundo os policiais, o local servia como centro de distribuição de drogas, sendo que o entorpecente chegava no imóvel, onde eram embrulhados e depois repassados aos traficantes da região.

Os acusados foram presos e serão autuados pelos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas. O adolescente foi encaminhado a Delegacia Especializada em Atendimento á Infância e o Adolescente (Cepol/ DEAIJ) de Campo Grande.

