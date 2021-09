Na fronteira, polícia fecha entreposto de cocaína que funcionava em garagem

Agentes Especiais da Senad (Secretaria Nacional Antidrogas) fecharam na manhã desta terça-feira, dia (14), uma garagem que funcionava como entreposto de comercialização de cocaína, em Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia que faz fronteira com Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul.

Segundo informações, durante a vistoria foram eocntradad diversas porções escondidas dentro dos motores dos veículos.

Agentes lotados no Escritório Regional Pedro Juan Caballero, em companhia do procurador Celso Morales, invadiram a garagem de veículos antigos, com base em trabalhos anteriores de inteligência.

No local, foram presos dois traficantes de nacionalidade paraguaia de 31 e 34 anos.

Durante a apuração do local, o detector de drogas “Tito” alertou os intervenientes sobre a possível presença de drogas escondidas na área do motor de um carro. Os Agentes Especiais encontraram no local 4 embalagens contendo 4 quilos de 260 gramas de cocaína, avaliadas em aproximadamente 20 mil dólares.