Mulheres são presas com drogas em malas de viagem em MS

Duas mulheres foram presas na manhã desta terça-feira, na MS-289, por tráfico de drogas. A prisão foi realizada durante bloqueio da DOF (Departamento de Operações de Fronteira), na área rural de Amambaí, município a 300 quilômetros de Campo Grande

Segundo informações policiais, os militares realizavam bloqueio na rodovia, quando deram a ordem de parada a um ônibus de passageiros que fazia o itinerário entre as cidades de Coronel Sapucaia e Amambai.

Durante a vistoria no compartimento de bagagens, os policiais localizaram duas malas com volumes prensados de maconha, com peso total de 18,026 quilos. As duas passageiras de 25 e 21 anos de idade, responsáveis pelas malas, apenas disseram que pegaram a droga no terminal rodoviário de Coronel Sapucaia e que entregaria em Dourados.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Civil em Amambai. O prejuízo estimado ao crime foi de R$ 38,6 mil.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJ (Ministério da Justiça e Segurança Pública) e da Operação Ágata Fronteira Oeste II, em parceria com o Exército Brasileiro.