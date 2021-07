Mulher vende filha por R$ 200 para comprar droga e vai presa

Uma mulher foi presa na terça-feira (27) por ter vendido a própria filha por R$ 200 para comprar droga. O caso aconteceu no Rio de Janeiro em 2020.

De acordo com o G1, a criança é uma menina e foi vendida quando tinha cerca de um mês de idade, em abril de 2020, para um casal que mora em Saquarema. Ainda no ano passado, ela foi resgatada pelo Conselho Tutelar e ficou sob os cuidados da Justiça.

A mãe foi presa neste ano depois que um mandado de prisão preventiva foi expedido pela Justiça por prometer ou efetivar a entrega de filho a terceiro, mediante pagamento ou recompensa, crime previsto no Artigo 238 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

A mulher que comprou foi ouvida pela polícia na época do resgate da criança e vai responder em liberdade como coautora do crime.

Segundo a polícia, a mulher presa tem 10 filhos. Ela foi presa por agentes da 125ª DP, na localidade de Três Vendas e foi encaminhada para o sistema prisional na capital.