Mulher trans é assassinada em penitenciária da fronteira

Na manhã desta quinta-feira (26), uma transexual conhecida como Franchesca foi assassinada na Penitenciária Regional de Pedro Juan Caballero, cidade localizada na linha de fronteira com Ponta Porã, município brasileiro localizado a 329 km de Campo Grande.

De acordo com informações da secretaria de Segurança Pública de Ponta Porã, a vítima estava no Pavilhão denominado “Camboya”, destinado aos internos com menos recursos, viciados e transexuais.

Ela foi esfaqueada por outro detento e acabou morrendo antes da chegada do resgate. As motivações do assassinato ainda não foram divulgadas.

Com informações do jornal Ponta Porã News

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia também: