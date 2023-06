Mulher suspeita de integração em organização criminosa é presa na Capital

A Polícia Civil, por intermédio do Grupo de Operações e Investigações (GOI) cumpriu uma ordem judicial de prisão preventiva no bairro Nova Campo Grande na cidade de Campo Grande-MS no último domingo, (26) . Mulher,42 anos suspeita de crimes como posse irregular de arma de fogo e integração em organização criminosa, lesão corporal dentre outras acusações foi presa.

A ação foi realizada com base em uma solicitação da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM).

A acusada, L.S.M. (42), está respondendo pelos crimes de posse irregular de arma de fogo, ameaça, sequestro e cárcere privado, promoção, constituição, financiamento ou integração em organização criminosa, corrupção de menores e lesão corporal contra a vítima G.R.(32), com motivação relacionada ao gênero feminino.

