Mulher suspeita de esfaquear marido foge para ponto de tráfico em Campo Grande

Uma mulher é suspeita de esfaquear o marido e ainda fugir para uma boca de fumo, na manhã desta sexta-feira (21), no Bairro Parque do Lageado, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais foram acionados e, quando chegaram ao local, foram informados que o casal passou o dia ingerindo bebidas alcoólicas na casa de uma familiar e, por motivos ainda desconhecidos, os envolvidos tiveram uma discussão.

A suspeita, ainda de acordo com o registro policial, passou a quebrar o veículo da vítima. Em seguida, a suposta autora pegou uma faca e desferiu três golpes contra o marido.

Após cometer o crime, a mulher teria ido se esconder em um imóvel onde supostamente comercializa drogas na região. Os policiais realizaram rondas para encontrar a suspeita, mas ela não foi localizada.

A vítima pediu apoio para retornar ao imóvel ao lado dos filhos, de 8, 5 e 1 ano. O caso segue sendo investigado e foi registrado como lesão corporal dolosa na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

