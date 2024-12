Mulher sequestrada por ex marido em Camapuã é encontrada em uma chácara próxima da cidade

Em Camapuã, uma mulher de 33 anos, desaparecida há quatro dias após ter sido sequestrada pelo ex marido, foi encontrada na noite de ontem (18), pela polícia em uma chácara próxima da cidade. O homem, identificado como Valderico Silva Godinho, foi preso.

Conforme informações, a vítima teria denunciado o ex-marido e solicitado uma medida protetiva de urgência devido ao fato de ele não aceitar o fim do relacionamento, além de persegui-la e ameaçá-la.

Antes de desaparecer, a mulher foi vista por alguns familiares, que estavam em casa tomando cerveja, entrando em um carro vermelho. O celular dela ficou em casa.

No dia seguinte, os familiares atenderam uma ligação de um número desconhecido na qual ela relatava estar bem e acompanhada de uma amiga em uma fazenda localizada em São Gabriel do Oeste.

Desconfiados, os familiares registraram um Boletim de Ocorrência sobre o desaparecimento da mulher, e a polícia começou a fazer buscas. A vítima foi encontrada sozinha na chácara, e os policiais conseguiram prender o homem que tentava pegar carona com um desconhecido.

A mulher foi encaminhada para realizar exame de corpo de delito e lá ela relatou ter ficado em uma mata junto ao homem, onde sofreu violência física, psicológica e sexual.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram