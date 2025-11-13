Mulher que estava na garupa de moto que colidiu contra dois veículos morre na Capital

Veículo em que a vítima estava colidiu na traseira de um HB20 e depois invadiu a pista contrária, onde foi atingido por outro carro

Na manhã desta quinta-feira (13), uma mulher estava na garupa de uma motocicleta morreu após um acidente que envolveu o veículo que ela estava e outros carros, no Jardim Leblon, em Campo Grande.

A vítima foi identificada como Andreia Regiane dos Reis, de 43 anos e foi arremessada com o impacto da batida. O acidente ocorreu por volta das 07h e chovia muito na cidade. Ela trafegava na garupa da moto pilotada por um homem pela Rua Guaianazes. No entato, o condutor parece ter perdido controle do veículo ao derrapar e colide na traseira de um carro, modelo HB20.

Com o impactos, os dois foram arremessados contra outro veículo, um Renault Logan que trafegava no sentido oposto da rua. Confira o vídeo que mostra o momento da colisão.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) esteve no local para o socorro das vítimas. O homem também foi levado para à Santa Casa, onde deu entrada consciente e orientado, com ferimentos no rosto e suspeita de fratura no lado esquerdo da costela.

Os motoristas envolvidos no acidente não vieram ferimentos.

