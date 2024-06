Mulher que confessou ter assassinado músico é presa preventivamente durante operação

A Polícia Civil, por meio de equipes da SIG (Seção de Investigação Gerais), cumpriram um mandado de busca, na manhã desta quarta-feira (5), contra Maria das Graças Barbosa de Melo, 46, presa dias após matar Eli Alvaro da Silva Rezende, em Três Lagoas.

Segundo a Rádio Caçula, após ter prestado depoimento, Maria e uma amiga foram liberadas devido à inexistência do flagrante, além de terem pagado fiança.

Porém, mesmo assim, as investigações do crime continuaram por parte da Polícia Civil, onde foi representada pela prisão preventiva de Maria das Graças por parte do Ministério Público e decretada pela 1° Vara Criminal da Comarca de Três Lagoas.

Eli Álvaro da Silva Rezende tinha 43 anos e foi localizado morto no interior de sua residência. (Reprodução)

O músico foi assassinado em 19 de maio deste ano no Vila Haro. Na época, Eli estava em sua residência, na rua Idolino Garcia Leal, e foi encontrado morto após alguns vizinhos chamaram a polícia, depois de terem ouvido um disparo de arma de fogo. A guarnição, ao verificar o caso, constatou que a vítima estava caído no interior do imóvel com um tiro na cabeça.

Cerca de 3 dias após o crime, os investigadores localizaram a acusada de ter cometido o crime, que acabou confessando ter matado Eli, além de ter sido localizado o revólver usado no assassinato na casa de uma amiga, sendo ambas presas por porte irregular de arma de fogo.

Agora, com a conclusão do inquérito, Maria poderá ser processada por homicídio qualificado por motivo torpe, com penas de até 30 anos de prisão, caso seja condenada em julgamento.

