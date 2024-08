Mulher procura hospital após desconfiar que ex-marido estuprou a filha de 2 anos

Segundo a mulher, a filha passou o final de semana com o suspeito e quando a criança retornou, reparou que as partes intimas estavam vermelhas e sangrando

No domingo (04), a mãe de uma menina de 2 anos, foi até uma delegacia de Mato Grosso do Sul, após desconfiar que a criança teria sido abusada pelo pai.

Segundo a mulher, a filha passou o final de semana com o suspeito e quando a criança retornou, reparou que as partes intimas estavam vermelhas e sangrando.

A menina foi encaminhada para uma unidade de saúde e o caso está sendo investigado pela policia.

