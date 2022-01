Mulher pede para marido parar de beber e homem a ameaça com facão em Corumbá

A PM (Polícia Militar) prendeu um homem de 29 anos após ele ameaçar a própria esposa com um facão. O caso aconteceu no sábado (1º), no bairro Guarani, em Corumbá.

De acordo com o Diário Corumbaense, a vítima, uma mulher de 30 anos, acionou a polícia porque o marido ficou violento após ela pedir para que ele parasse de beber. Ela relatou para os policiais que, após fazer o pedido, o homem a perseguiu com um facão.

Os policiais foram até o local indicado onde ele estava bebendo. Ele foi localizado, mas a arma usada para ameaçar a esposa não. Segundo o site local, o homem estava com forte cheiro de álcool e admitiu ser usuário de drogas. Ele foi encaminhado para a 1º delegacia da PC (Polícia Civil).