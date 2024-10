Mulher morre após levar tiro na cabeça e marido foge da residência

Na noite da última quinta-feira, uma mulher de 33 anos levou um tiro na cabeça ano bairro Jardim Presidente em Campo Grande. O marido não foi visto no local e testemunhas disseram que ele teria fugido.

A vítima foi encaminhada ao CTI (Centro de Terapia Intensiva), mas acabou morrendo hoje no hospital devido a lesão.

No dia do crime, a mulher foi encontrada no chão do quarto pela Polícia Militar que foi acionada por volta das 21h. A vítima apresentava uma lesão na cabeça.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e o Corpo de Bombeiros foram acionados. A mulher foi levada até a Santa Casa.

Em relato, a filha disse que estava dormindo e que o pai também estava no local, mas depois do ocorrido não foi mais visto.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio simples na Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher).

No boletim de ocorrência registrado na Depac/ Cepol (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), a mulher deu entrada no hospital sem identificação.

Leia Mais