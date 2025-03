Mulher mata ex-companheiro com facada no pescoço no Jardim Aero Porto

Um homem identificado como Adailton Cabreira Santana, de 29 anos, foi morto com uma facada no pescoço durante briga com a ex-companheira, Andreia Cristina Santiago. O crime ocorreu na Rua Dulcinopolis, localizada no Bairro Jardim Aero Porto, em Campo Grande, durante a tarde de hoje (8).

Segundo informações policiais, a Polícia Militar foi acionada para atender um caso de vias de fato entre marido e mulher. Ao chegar no local, encontraram a autora pressionando uma almofada no peito de Adailton, que já estava desacordado.

O Corpo de Bombeiros foi chamado para socorrer a vítima, mas ao chegar no local o homem já estava sem sinais vitais.

No primeiro momento, a autora negou o crime, detalhando que Adailton teria se autolesionado com uma faca durante uma briga. No entanto, após diversas perguntas, Andreia afirmou que era vítima constante de agressões. No local, familiares da autora afirmaram que ela teria uma medida protetiva em desfavor da vítima.

A faca utilizada no crime foi apreendida pelas autoridades. O caso foi registrado como homicídio na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.