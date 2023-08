Mulher invade maternidade e agride funcionária com arranhões e mordidas

Uma mulher de 33 anos, invadiu a maternidade da Santa Casa de Corumbá e agrediu uma funcionária com puxões de cabelo, arranhões e mordidas, na tarde da última quarta-feira (16). O caso foi divulgado ontem, quando a polícia relatou que as agressões ocorreram durante o expediente.

Conforme informações do site Diário Corumbaense, a vítima estava conversando com uma colega, quando foi surpreendida pela agressora, que chegou na unidade de saúde derrubando a mulher sobre uma mesa. Com o impacto da queda, a mesa acabou quebrando e assustando os funcionários da Santa Casa.

Neste momento, a vítima acabou sendo agredida. Ela teve o celular danificado. Funcionários do hospital conseguiram deter a agressora, que fugiu do local.

Equipes da Polícia Militar foram acionados e durante diligências, a agressora foi encontrada, caminhando pela Rua Quinze de Novembro, sendo detida.

O caso foi encaminhado a 1ª Delegacia de Polícia Civil de Corumbá. Até o momento não foi informado o motivo das agressões.

