Mulher grita por socorro e é encontra morta no corredor de casa em Três Lagoas

Vanessa de Souza Amâncio, de 43 anos, foi encontrada morta, na madrugada deste domingo (10), em Três Lagoas, distante 326 quilômetros de Campo Grande, no corredor da casa onde morava, após gritar por socorro.

Conforme informações da Radio Caçula, após escutarem os gritos, vizinhos acionaram a Polícia Militar. Quando os agentes chegaram ao local, encontraram a vítima caída no chão da residência, já morta. Em volta dela havia muito sangue.

Como Vanessa morava sozinha, a polícia investiga se ela possuía algum tipo de relacionamento com o autor. O local foi isolado para o trabalho da Perícia e da Polícia Civil. A mulher trabalhava em uma empresa de venda de chocolates e embalagens plásticas.

O caso foi registrado na delegacia da cidade como feminicídio.

