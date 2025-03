Mulher é vítima de golpe aplicado por ‘amiga’ que usou seu nome e PIX para pedir empréstimo de R$ 2 mil

Neste fim de semana, uma mulher de 30 anos, residente em Campo Grande, procurou a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro da Capital após ser vítima de um golpe aplicado por uma suposta “amiga”.

O boletim de ocorrência registrado revelou que, no dia 20 de março, por volta das 22h30, a vítima foi surpreendida ao tomar conhecimento de que uma pessoa que ela considerava amiga havia se passado por ela em uma conversa no WhatsApp. Usando seu nome, CPF e até mesmo solicitando o seu PIX, a golpista pediu a quantia de R$ 2 mil emprestada para uma terceira pessoa.

A mulher ainda não sabia do golpe no momento em que a fraude foi realizada, mas agora se encontra sendo cobrada pelo valor e não tem como pagá-lo, uma vez que não contraiu a dívida.

A Polícia Civil, com os documentos da suposta golpista em mãos, já iniciou as investigações sobre o caso.

