Mulher é socorrida com ferimento no nariz após ser agredida por marido

Uma mulher, de 39 anos, foi encaminhada ao pronto-socorro, após ser agredida pelo marido, na noite de ontem (4), em Corumbá, distante a 417 quilômetros de Campo Grande.

A Polícia Militar foi acionada e ao chegar no local, encontrou a mulher no chão, acompanhada por populares e bastante lesionada. Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar foi solicitada para realizar os primeiros atendimentos e posteriormente a encaminhou para o pronto-socorro. A vítima apresentava ferimentos no nariz, rosto com inchaço aparentes.

Enquanto a guarnição acompanhava o resgate da vítima, o autor foi avistado e de imediato detido, encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Corumbá.

Com informações de Diário Corumbaense

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.